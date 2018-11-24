شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: سقوط سقف مدرسة في صنعاء وعشر طالبات ضحايا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر في العاصمة صنعاء إن 9 طالبات أصبن جراء سقوط مدرسة في العاصمة صنعاء وأنهن في حالة صحية حرجة.

وقال مصدر لشبكة أبابيل نت الاخبارية إن سقفًا في مدرسة أرض الجنتين الواقعة في قاع القيضي شمال العاصمة صنعاء سقط، وتسبب بإصابة عشرات الطالبات منهن ٩ طالبات بحالة صحية خطيره.

وقال مصدر ثان إنه تم اسعاف الطالبات المصابات إلى مستشفى ٤٨ التابع لقوات الحرس الجمهوري سابقاً.