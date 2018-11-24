مصدر بوزارة الدفاع : التحالف السعودي ليس لديه أي رغبة في إيقاف العدوان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد مصدر عسكري في قيادة وزارة الدفاع اليوم، أن قوى العدوان ومرتزقتهم ليس لديهم أي رغبة في إيقاف العدوان وتحقيق السلام العادل والمشرف لليمنيين.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن طيران العدوان السعودي مستمر في شن غاراته رغم استجابتنا للمبادرات الوطنية والدعوات الحريصة على الحل حيث كثف العدوان غاراته الجوية وتصعيده العسكري غير المسبوق في جبهات الحدود وجبهات الداخل في الوقت الذي يزور فيه المبعوث الأممي بلادنا ما يؤكد عدم جدية قوى العدوان في تحقيق أي سلام على العكس مما يروج له في وسائل إعلامه”.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أمس47 غارة منها 25 غارة على محافظة صعدة توزعت على 15 غارة على قهرة النص بسحار وسبع غارات على الظاهر وغارتين على شعبان برازح وغارة على جبل التفاح بحيدان كما شن 14 غارة على محافظة حجة 10 غارات على جبل قيس قبالة جيزان وثلاث غارات على ميدي وحرض وغارة على شرق حيران، وشن سبع غارات على الحديدة منها خمس على الفازة وغارة شمال مطار الحديدة وغارة على الجبلية كما شن طيران العدوان غارة على محافظة صنعاء.

وأكد المصدر أن غارات طيران العدوان أدت إلى استشهاد وجرح عدد من المواطنين وألحقت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة.

وحذر المصدر قوى العدوان من مغبة الاستمرار في قتل أبناء الشعب اليمني وإعاقة أي جهود دولية لوقف العدوان وتحقيق السلام لليمنيين.