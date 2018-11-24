إصابة نحو 9 طالبات إثر سقوط سطح مدرسة حكومية جنوب صنعاء (فيديو)

أصيبت نحو 9 طالبات، اليوم السبت، إثر سقوط سطح إحدى المدارس، جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، "إن 9 طالبات، أصبن بجروح مختلفة، بعد سقوط سطح مدرسة أرض الجنتين، في قاع القيضي جنوب صنعاء، أثناء تواجد الطالبات داخل الفصل الدراسي.

وبحسب المصادر، فقد نتج عن سقوط السطح إصابة 9 طالبات، بجروح وكسور، ثلاث منهن في حالة خطرة، وقد تم نقلهن للعلاج في مستشفى 48.

ولم يعرف بعد أسباب هذه الحادثة حتى كتابة هذا الخبر.

وحمل مراقبون جماعة الحوثي المسؤولية، كونها قامت بصرف الملايين على الاحتفالات الطائفية، وتركت المدارس دون ترميم أو صيانه، خصوصا وأن الكثير منها باتت آيلة للسقوط نتيجة الاهمال.



- فيديو :