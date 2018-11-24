اللجنة الوطنية تلتقي محافظ الضالع وتزور القرى المتضررة في منطقة "مريس"

التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، بمحافظ محافظة الضالع اللواء الركن علي مقبل، وقيادات الجيش الوطني في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع (جنوبي اليمن).

وناقش عضوي اللجنة القاضية صباح العلواني والمحامي حزام المريسي مع محافظ الضالع العديد من القضايا المتعلقة بقضايا انتهاكات حقوق الإنسان بالمحافظة والدور الذي تقوم به اللجنة في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، حيث استعرض المحافظ ما تعرضت له المحافظة من الحرب والآثار التي خلفتها على المدنيين والأضرار بالمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.

وزار الفريق السجون التابعة لقوات الجيش الوطني في جبهة مريس وأجهزة الأمن، واستمع إلى السجناء وناقش مع قيادات الجيش الوطني في جبهة مريس القضايا المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتوفير كافه سبل الحماية والاحتياجات الخاصة بالسجناء.

كما استمع أعضاء اللجنة لعدد من أسر الضحايا من المدنيين والأسر النازحة والمشردة من مناطق المواجهات في جنوب دمت ومديرية جبن، بالإضافة إلى زيارة القرى المتضررة من المواجهات شمال وغرب منطقة مريس والإطلاع على حجم الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منازل وممتلكات المواطنين الخاصة والعامة.

وستواصل اللجنة نزولها الميداني للقرى المتضررة في منطقة مريس ومديرية دمت والاستماع للضحايا واللقاء مع القيادات المعنية في حماية حقوق الإنسان .

