اللواء العكيمي يشدد على رفع الجاهزية القتالية للألوية العسكرية في الجوف

شدد محافظ محافظة الجوف، قائد المحور، اللواء أمين العكيمي، على رفع الجاهزية القتالية للألوية والقيادة العسكرية بمحور الجوف.



جاء ذلك خلال عرض عسكري مهيب لقوات الجيش الوطني في محور الجوف، اليوم الجمعة، بمديرية الخب والشعف، بحضور عدد من القيادات العسكرية.



وأكد العكيمي اهتمام قيادة المحور بتأهيل وتدريب أفراد الألوية العسكرية والمستجدين ورفع الروح القتالية لديهم وغرس حب الوطن لدى الأفراد بعيداً عن الشخصنة والولاءات الحزبية أو الطائفية.

ودعا أبناء القبائل في محافظة الجوف الى الالتحاق بالجيش الوطني من اجل تحرير المناطق التي لا زالت بيد المليشيات الانقلابية.



وقدم أفراد المحور عرضًا عسكرياً أظهروا خلاله المهارات القتالية التي اكتسبوها خلال الدورات التدريبية بمعسكرات المحور ونفذوا مناورات عسكرية واقتحام مواقع افتراضية استخدمت فيها الذخيرة الحية.

