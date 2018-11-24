جندي سعودي يوثق رسالة مصورة قبل استشهاده في الحد الجنوبي

وثق الجندي السعودي حسن عسيري رسالة، قبل يوم واحد من استشهاده في “الحد الجنوبي” للمملكة، خاطب فيها الجميع طالبًا مسامحته على أي شيء بدر منه سواء بقصد أو دون قصد.

وجاء في مقطع الفيديو: “سأذهب غدًا في مهمة، وقد أعود منها أو لا أعود، ويشهد الله أنه ليس في خاطري شيء تجاه أي شخص، ومسامح الكل، وأتمنى منكم أن تسامحوني على كل ما بدر مني، وإذا كنت قد جرحت أحدًا أو كسرت قلب أحد، سواء بقصد أو بدون قصد فسامحوني على كل كلمة قلتها”.. وفق ما رصده 'إرم نيوز'.

وكان أهالي محافظة محايل عسير شيعوا، السبت الماضي، الشهيد حسن عسيري، حيث قدم المحافظ محمد بن لبده تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لذوي الشهيد.