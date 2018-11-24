فتح: التراب الوطني لدولة ما يجب أن تخضع لرئيس شرعي وحكومة

قال وزير الإدارة المحلية، عبدالرقيب سيف فتح، اليوم السبت، "القانون الدولي وكل الاتفاقيات الدولية تنص أن كل التراب الوطني لدولة ما يجب أن تخضع لرئيس شرعي وحكومة شرعية".
وأضاف فتح في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "الامم المتحدة ومجلس أمنها ومثليها على مستوى العالم هم حراس على تطبيق القوانين التي تحمى الدول ووحدة ترابها".
وتابع" لذا أي خروج عن ذلك، هو عمل خارج القانون، غريفيث يفهم ذلك".
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