تواصل مليشيا الحوثي، اليوم السبت، بتنفيذ قصف عشوائي في الحديدة، غرب اليمن. وأوضحت مصادر "الخليج 365"، أن مليشيا الحوثي نفذت قصفا مدفعيا من وسط المزارع في محيط منطقة كيلو 16. وتدور منذ الصباح معارك عنيفة جنوب غرب كيلو 16 وبإتجاه محطة عبدالله فاضل. كما تقوم مقاتلات التحالف العربي برصد المدافع الحوثية وقصفها.

شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيا تقصف عشوائيا من المزارع بمحيط كيلو 16 بالحديدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .