مصرع 14 من المليشيا بينهم قيادي بمواجهات مع الجيش شمال البيضاء

لقي 14 من مقاتلي مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرين بمواجهات مع قوات الجيش والمقاومة في مديرية السوادية شمال محافظة البيضاء .

وقالت مصادر "الخليج 365" إن مواجهات عنيفة دارت اليوم السبت بين قوات اللواء 117 مشاة وعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية أسفرت عن مصرع 14 من عناصر المليشيا بينهم القيادي المتحوث جعفر احمد عبدالكريم حسين الرصاص في جبهة قانية بمنطقة الوهبية بمديرية السوادية .

وأضافت المصادر إن المواجهات أسفرت عن استشهاد أحد رجال الجيش وإصابة 4 آخرين في جبهة قانية بالوهبية .