صحافي: المليشيات لم ولن تتحول إلى دولة

اعتبر الصحافي عادل النزيلي، اليوم السبت، بأن "المليشيات لم ولن تتحول إلى دولة".

وأضاف النزيلي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "ولكنا فقدنا مفهوم الدولة وسط زحام المليشيات".

وبين أن "الدولة هي ما تقدمه للناس من التزامات وحقوق وخدمات".

وزاد "ولا يمكن بأي حال من الاحوال إطلاق مسمى دولة على من يحرم الناس أبسط حقوقهم وينهب كل ما تملك جيوبهم"، في إشارة إلى مليشيا الحوثي.

واختتم"إذا كان هذا مفهوم الدولة فما هو مفهوم العصابة".