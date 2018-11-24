شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ماحدث في الحديدة أثناء تواجد المبعوث الأممي فيها وتسبب بمغادرته للمدينة سريعاً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصور قناة سكاي نيوز عربية في منشور على حائطه بتويتر تابعها محرر هناعدن أن ‏المبعوث الأممي غادر الحديدة بعد ان قامت مليشات الحوثي بإطلاق صورايخ من داخل ‎الحديدة أثناء تواجده فيها.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، وصل اليوم الجمعة، إلى مدينة الحديدة اليمنية، في إطار جهوده لعقد مفاوضات سلام الشهر المقبل في السويد.

وقال مصدر في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس، إن الهدف من زيارة غريفيث هو "الاطلاع عن قرب على الوضع في الحديدة وبعث رسالة لجميع الأطراف على أهمية التهدئة بينما نقوم بالتحضير لاستئناف المفاوضات السياسية".

وذكرت الأمم المتحدة أنها مستعدة للقيام بدور إشرافي لإدارة ميناء الحديدة.

وتسعى الأمم المتحدة، من خلال مبعوثها، إلى عقد جولة جديدة من المفاوضات، يرافق ذلك دعم ورغبة من التحالف العربي بشأن السلام.

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