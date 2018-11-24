شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان يسعى لتغيير خارطة التحالف في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتوجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة في غضون أيام قليلة، ضمن جولته لعدد من الدول العربية قبيل زيارته للأرجنتين على هامش مشاركته في قمة العشرين.

وأوضحت مصادر بالسفارة السعودية أن ولي العهد السعودي سيزور القاهرة يوم ٢٧ من الشهر الجاري،لم يتحدد مدتها ، وسيلتقي خلالها بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لبحث العديد من الملفات المهمة والتطورات على الساحة السياسية ،و أن ولي العهد سيرافقه وفد اقتصادي لمزيد من التعاون بين البلدين .

وأكد محللون أن الزيارة تهدف لتغيير خارطة التحالف العربي في اليمن، لاسيما بعد مطالبات الأمم المتحدة بإنهاء التسوية في وقت قريب، باعتبار مصر شريكًا في التحالف، مؤكدين أن الزيارة يصحبها شراكات اقتصادية في ضوء مرافقة بن سلمان وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى.

من جهته، قال المحلل السياسي السعودي خالد مجرشي على أهمية توقيت زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة، في ظل التحديات التي تواجه المنطقة، لافتًا إلى أن القمة المصرية السعودية المقرر انعقادها الأسبوع المقبل ستشهد بحث ملفات هامة، في مقدمتها تسوية الأوضاع اليمنية في ضوء قرار الأمم المتحدة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.

وأوضح مجرشي أن الزيارة تهدف لتوحيد الموقف العربي ضد الإرهاب خصوصًا إيران، وهذا عكسته (تدريبات درع العرب-1) التي استضافتها مصر مؤخرًا، مؤكدًا أن الأمن القومي ينطلق من السعودية باتجاه مصر ومنها إلى دول المنطقة.

ولفت المحلل السياسي ، أن ولي العهد سيرافقه وفد اقتصادي رفيع المستوى لمراجعة ما تم إنجازه من قبل المجلس المصري السعودي المشترك، ملمحًا إلى توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الاقتصادي بين البلدين.

واستضافت القاهرة الأيام الماضية ثلاثة وفود سعودية رفيعة المستوى في إطار الإعداد لزيارة ولي عهد المملكة لمصر من بينهم وفد ضم 125 من كبار مسؤولي وموظفي الديوان الملكي السعودي.

وفي سياق متصل أكد الخبير في الشؤؤن الإقليمية محمد مجاهد الزيات أن زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة ضمن جولته للمنطقة يريد من خلالها أن يوجه رسائل للرد على المشككين من وكالات الأنباء التي تروج لشائعات حول ضعف موقف بن سلمان ووجود خلافات داخل الأسرة الحاكمة على خلفية قضية مقتل الصحفي السعوودي جمال خاشقجي.