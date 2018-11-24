شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مفاجأة بقائمة الجرحى التي يشترط الحوثي نقلها للخارج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر حكومية عن فحوى قائمة الجرحي التي ترغب المليشيات الحوثية نقلها إلى الخارج ضمن شروطها لإجراء مباحثات سلام برعاية الأمم المتحدة. وأوضحت المصادر أن أربعة عناصر لبنانية واثنين من إيران ضمن قائمة جرحى الميليشيات الحوثية التي تحاول نقلهم للخارج. وبّينت المصادر أن العناصر الأربعة يعتقد أنهم من ميليشيات حزب الله الإرهابي، إلى جانب اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني. وكانت مليشيا الحوثي قد اشترطت نقل 50 جريحاً و50 مرافقاً إلى الخارج قبيل البدء في أي مشاورات سلام.



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