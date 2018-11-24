تشهد مدينة المكلا في هذه الأثناء أجواء ساحرة تزيد فرصة هطول الأمطار، وفق ما أعلن عنه الفلكيين في حضرموت . وتمتد السحب الداكنة على جبال ووديان وبعض مدن ساحل حضرموت منذ صباح اليوم السبت. والتقطت عدسة مراسل الـ"الخليج 365" في حضرموت صور لهذه الأجواء الآسرة التي تشهدها المدينة منذ الصباح. وكان قد أعلن يوم أمس، فلكيون محليون أن سواحل حضرموت والمهره ستتأثر خلال 48 ساعة القادمة بتقدم السحب المنخفضة التى ستكون ماطرة بين الحين والآخر.

شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء غائمة في مدينة المكلا تزامنا مع إعلان المنخفض الجوي.. صور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .