شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: لأِْول مرة منذ سنين افتتاح ثاني منفذ بري مع السعودية امام المسافرين اليمنيين...شاهد (التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت صحیفة سعودیة " أن هناك بوادر إیجابیة في فتح ثاني منفذ بین الیمن والسعودیة أمام حركة المسافرین.

وفي تغریدة لها بصفحتها الرسمیة على تویتر قالت صحیفة " نجران الیوم " أن العمل سیتسأنف الشهر القادم في منفذ الخضراء (البقع ) بین الیمن والسعودیة الشهر القادم.

ولم تذكر الصحیفة تفاصیل إضافیة عن طبیعة فتح المنفذ بین البلدین وطریقة وجهة حركة المسافرین من وإلى الیمن.



ومنفذ الخضراء كما تسميه السعودیة أو منفذ البقع كما یسميه الیمنیون یقع في الحدود ما بین مدیریة البقع في محافظة صعدة ومنطقة نجران السعودیة.

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والبقع هو المنفذ الحدودي البري للیمن مع السعودیة یبعد عن صعدة حوالي 150 كلم وعن نجران أقرب منطقة سعودیة 100 كلم یقابله منفذ الخضراء السعودي التابع لمنطقة نجران.

یتبع للبقع مدیریات العطفین الیتمة ووادي الفرع ووادي ال أبو جباره وكتاف ونشور وهي منطقة رملیة في محافظة صعدة.

كما كان المنفذ یمثل حركة تجاریة لنقل المواد الغذائیة البسیطة إضافة إلى تصدیر البن والعسل الیمني وبعض البهارات الیمنیة إلى السعودیة.

یشار إلى أنه منذ بدء عملیات عاصفة الحزم أواخر مارس 2015 تم إغلاق كافة المنافذ بین الیمن والسعودیة عدا منفذ الودیعة في محافظة حضرموت الذي لایزال هو الوحید أمام حركة المسافرین الیمنیین والحركة التجاریة بین البلدین.