شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة في محاولة اغتيال قائد شرطة البساتين بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في محاولة اغتيال قائد شرطة البساتين بعدن العقيد مصلح الذرحاني خلال تواجده في شارع التسعين بمديرية المنصورة. وأوضحت المصادر أن مسلحين يستقلان سيارة "سنتافي" سوداء بدون لوحة أرقام نصبا كميناً لقائد شرطة البساتين العقيد مصلح الذرحاني عقب خروجه من أحد المطاعم في شارع التسعين بالمنصورة. ولفتت إلى أن المسلحين فتحا نيران من أسلحتهما الرشاشة قبل أن يدخلا في اشتباكات مع مرافقي العقيد الذرحاني لأكثر من 15 دقيقة، مبينةً أنه تم القبض على الشخصين سريعاً.

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