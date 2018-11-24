شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : وزيرالخارجية السوداني يكشف موعد انسحاب قوات بلاده من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية السودانية، الدرديري محمد أحمد، إن الوجود العسكري لبلاده ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، مستمر حتى التوصل إلى تسوية سياسية.



وقال الدرديري في مقابلة مع قناة "فرانس 24" إن الهدف الأساسي لمشاركة السودان في الحرب اليمنية، هو دعم الحكومة الشرعية وإعادتها إلى مواقعها في صنعاء.



وعن وقت انسحاب قوات بلاده من اليمن، قال: "بالتأكيد هناك مساع سياسية بموازة العسكرية لتحقيق التسوية السياسية، فالأمور تبدأ دوما في الميدان العسكري وتنتهي على طاولة المفاوضات"، مشددا على أن "التوصل إلى وضعية سياسية تعيد الاستقرار في اليمن بشكل عام سيكون المقدمة لسحب الوجود العسكري السوداني من اليمن".



وكان إبراهيم السنوسي، نائب الرئيس السوداني، قد أعرب عن حزنه للحرب الدائرة في اليمن، بين التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وجماعة (الحوثيين).



وقال السنوسي: ""الخليج 365" الحزين بسبب الحرب التي تقتل الأطفال والمسنين والعجزة والكبار، لعل استشهاد (الصحفي السعودي جمال) خاشقجي، يكون سببا لإيقاف الحرب"، وفقا للأناضول.



جاء ذلك في كلمة ألقاها السنوسي اليوم الأربعاء، لدى افتتاح ملتقى ومعرض رجال الأعمال والصناعيين المستقلين (موصياد 17) الذي انطلق في إسطنبول، ويستمر حتى السبت المقبل.



ويشارك السودان في التحالف العربي منذ مارس 2015 بآلاف الجنود المشاة.