نقابة الصحفيين فرع حضرموت وشبوة والمهرة تنعي الإعلامية سناء كمال

نعت نقابة الصحفيين فرع حضرموت وشبوة والمهرة، اليوم السبت، الإعلامية السابقة سناء كمال التي وافتها المنية اليوم السبت في مدينة المكلا .

وأعربت النقابة في نعيها عن حزنها أساها لوفاة الزميلة سناء كمال .. مؤكدة أن الزميلة سناء كانت معدّة ومقدمة برامج إذاعية، وكانت انموذجاً في الجدية والإلتزام وحسن الخلق.

وتقدمت النقابة بهذا المصاب الأليم بتعازيها ومواساتها القلبية الخالصة إلى والدها الأستاذ التربوي القدير "كمال البطاطي" وذويها وأسرتها الكريمة سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع مغفرته ويسبل عليها شابيب رحمته وأن يتقبلها مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا..