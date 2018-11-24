شكرا لقرائتكم خبر عن “حصري “رئيس الوزراء يمنع اعضاء حكومته من السفر ويحتجز جوازاتهم ووزير يقدم استقالته لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منع رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أعضاء حكومته من السفر إلى خارج اليمن واحتجز جوازاتهم في معاشيق بعد عودته من الرياض فور تعيينه خلفاً لدكتور أحمد عبيد بن دغر . وقال مصدر خاص لـ”يافع نيوز” ان رئيس الوزراء معين عبدالملك يحتجز جوازات الوزراء في معاشيق وأن وزير المالية البطاني منع من السفر حيث عاد في احدى الرحلات من مطار عدن الدولي بسبب حجز جوازه من قبل عبدالملك. وتمكن البطاني من السفر بعد تقديم استقالته من وزراة المالية بسبب منعه من السفر .

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