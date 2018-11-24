شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني: لن نقبل أي صيغة لا تتضمن عودة ميناء الحديدة للشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد وزير الإعلام معمر الارياني انه لا يمكن القبول بأي صيغة لإدارة ميناء الحديدة لا تضمن عودتها للسلطة الشرعية، مشددا على ان ذات الأمر ينطبق على بقاء المليشيا الحوثية الإيرانية في المدينة.



وقال وزير الإعلام في تغريدة على تويتر: نرحب بأي خطوات او جهود يبذلها المبعوث ألأممي لإقناع الميليشيا الحوثية الإيرانية بالانسحاب من الحديدة ومينائها وتسليمهما للسلطة الشرعية بحسب ما تنص عليه القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار ٢٢١6، حيث تم التأكيد في اكثر من مناسبة الترحيب بالسلام على قاعدة المرجعيات الثلاث.



واختتم الوزير الارياني تغريداته بالقول: كنا نأمل من المبعوث ألأممي مارتن غريفيث ان يقوم بزيارة المناطق المحررة في الحديدة ليشاهد حجم الدمار والخراب الذي خلفته الميليشيا الحوثية في البنية التحتية، والمرافق العامة والمنشآت التي فخختها، وان يستمع الى معاناة المدنيين الذين حولهم الحوثي الى رهائن داخل المدينة.



شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني: لن نقبل أي صيغة لا تتضمن عودة ميناء الحديدة للشرعية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .