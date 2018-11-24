شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الجديد يكشف عن تغييرات قادمة تطال بعض المرافق والمؤسسات الحكومية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف رئيس الوزراء، معين عبدالملك، عن تغييرات قادمة ستتم خلال الوقت المناسب، بحيث تتضمن إصلاحات حقيقية ضمن الحكومة، وبعض المؤسسات والمرافق التي تعاني من ضعف في الخدمة أو الإدارة أو تشوبها بعض شبهات الفساد.



وقال معين عبدالملك في مقابلة مع قناة ابو ظبي الإماراتية، "نعمل الآن على عمل الرقابة الداخلية والتقارير التي تأتي من إدارة المالية في كل الوزارات كيف تصل إلى المالية، ليكون عندنا تقارير أولية لذلك. موضوع تحسين أو تطوير الأداء الحكومي أحد أهم المهام الرئيسة".



وذكر أن الحكومة تركز في المرحلة الحالية على الجانب الاقتصادي والخدمي، وقال ان " المواطن لا يريد الاستماع للسياسة ووضعه مضطرب، ولا يستطيع أن يجد قوت يومه"، لافتا إلى ان المواطن إذا لم يجد فارقا في وضعه لن يستمع إلى خطاب من السياسة الداخلية.



وتطرق إلى موضوع التحسن الملموس في الخدمات خاصة في عدن واستقرار أسعار الصرف، وقال" موضوع السياسة الاقتصادية والنقدية أعاد الثقة نوعا ما، النظام البنكي كان على وشك الانهيار وأتكلم عن قطاع البنوك التجارية، الآن دور البنك المركزي وأدواتنا تحسنت هذا يعكس بصورة سريعة أثرا سريعا على المواطن".



وأضاف:" المواطنون الآن يشعرون بهذا التحسن.. لكن نحن ننشد ما هو أكبر، ننشد مساعدة حقيقية تتيح للمواطن أن يعيش في المستوى الذي طالما ضحى من أجله، وكل التضحيات التي حصلت في عدن وتنظر آثار الدمار في كل الأماكن، هذه الضريبة التي دفعتها عدن والمحافظات اليمنية في كل المحافظات، ينبغي أن نعيد الأمل لشعبنا بأن القادم سيكون أفضل".



وأشار إلى حدوث انخفاضات في أسعار المواد الغذائية الأساسية بعد تحسن أسعار الصرف، وقال: "اتجاه مؤشر سعر الصرف نزولا واتجاه المواد الغذائية بدأ نزولا لكن سيأخذ وقتا، معدل سعر الصرف نزل من حدود 200 ريال يمني مقابل الريال السعودي إلى حدود الـ 165 ريال، ونحرص أن تكون كل الاتجاهات باتجاه النزول والتخفيض لهذه الأسعار".

