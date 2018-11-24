صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في شدا

قصفت القوات السعودية، اليوم السبت، 24 تشرين الثاني، 2018 مواقع للمتمردين الحوثيين في محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من مواقع القصف. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

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