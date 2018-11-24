أسرة "الخليج 365" تتقدم بالتعزية لأسرة فقيد الوطن "عمر فرج باظفاري"

ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة المغفور له بإذن الشخصية الاجتماعية السياسي والمناضل عمر فرج باظفاري. وبهذا المصاب الجلل نعزي أنفسنا ونرفع تعازينا لإبنائه وكافة أسرة آل باظفاري ونبتهل إلى الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته. أسرة الخليج 365

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