"حسين باراس" يعزي أسرة المناضل عمرباظفاري

عزى الشخصية الاجتماعية حسين باراس أسرة المناضل عمرباظفاري. وقال باراس: ببالغ الحزن والأسى تلقيت خبر وفاة المغفور له بإذن الأخ عمر باظفاري. وأضاف حسين باراس بأننا نعزي نعزي أنفسنا في هذا المصاب الجلل ، ونرفع تعازينان لإبنائه وكافة أسرة آل باظفاري ونبتهل إلى الله تعالى أن يسكنه.

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