شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعترفون بمصرع نجل قيادي بارز ويشيعونه في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إعترفت مليشيا الحوثي في صنعاء بمصرع نجل أحد القيادات البارزة لها في صنعاء ولم تكشف مكان مصرعه.

وشيعت مليشيا الحوثي اليوم بأمانة العاصمة الصريع علي حمود عُباد، نجل القيادي الحوثي المعين من قبل المليشيا أمينا للعاصمة حمود عباد.

وقال مصدر لـ”نافذة اليمن” أن مليشيا الحوثي شيعت الصريع بحضور قيادات حوثية بارزة بعد الصلاة عليه في جامع الحشحوش بالجراف، ودفنه في مقبرة بخط المطار.