شكرا لقرائتكم خبر عن انكسار هجوم حوثي بدمت الضالع ومصادر تكشف حصيلة المواجهات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انكسرت مليشيا الحوثي في جبهة دمت التابعة لمحافظة الضالع، وفق ما أفادت مصادر محلية، الجمعة 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، 2018، ومنيت بخسائر فادحة.



وكشفت المصادر لوكالة "خبر"، جانباً من حصيلة مواجهات خلال الساعات الماضية، موضحة إعطاب طقم تابع للمليشيات إثر استهدافه في أحد المرتفعات وهو في طريقه لتعزيز المليشيات باتجاه المعرش ومصرع شخصين وإصابة آخرين كانوا على متنه".



وبينت المصادر، أن أربع جثث لقتلى من المليشيات شوهدت على متن طقم حوثي في الشارع العام بدمت.



وتقول المعلومات، إن المليشيا تعرضت لانكسار بعد هجوم على جبل الحريوة وتباب محيطة به غرب دمت استمر الهجوم نحو 3 ساعات متواصلة واستخدمت فيه مختلف الأسلحة.



وكانت تعزيزات عسكرية للقوات الحكومية وصلت غربي مريس ودمت الضالع واستحدثت مواقع جديدة.



وتمكنت الشرطة العسكرية من تفكيك عدد من العبوات الناسفة زرعتها المليشيات الحوثية في الخط العام بين الحقب وبيت اليزيدي.



وخلال الساعات الماضية، ذكرت المصادر، أنه "تم قنص 6 من المليشيات الحوثية حاولت التسلل الى مواقع الجيش"

