شكرا لقرائتكم خبر عن أخر (تحديث) ارتفاع مفاجيء في اسعارصرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي (اسعار الصرف اليوم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أحدث الهبوط والصعود المتسارع والمفاجئ لسعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية أرباك ومخاوف كبيرة لدى أصحاب محال الصرافة وعملائهم.



وقال عملاء ” إن هبوط وارتفاع سعر الصرف بين ساعات وأخرى يضاعف لديهم المخاوف تجاه أموالهم وتجارتهم”. وأضافوا ” أنهم في ظل استمرار هذه العملية سينهار رأس مالهم، وسيتسبب لهم ذلك بالإفلاس”. في حين بين أصحاب محال صرافة سعر الصرف المتفاوت على النحو التالي: السعودي 148 بيع 155 شراء الدولار 575 شراء 585 بيع.

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