شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..تسجيلات صوتية تكشف الطريقة المروعة التي لجأ اليها قتلة " خاشقجي " لضمان عدم عثور السلطات التركية على آثار دماء مهما فحصوا القنصلية !( تطورات جديدة ) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة صباح التركية عن الطريقة البشعة التي لجأ اليها قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي لطمس اثار الجريمة وعدم ترك اثار للدماء بعد قتله وتقطيعة.

وأكدت الصحيفة التركية أن خبير التشريح السعودي " الطبيقي " قام بسحب دماء خاشقجي من الوريد عبر حقنة خاصة وتجميع الدماء في دلو ثم التخلص منه باراقته في الصرف الصحي.

واشارت الى أن معلومات مروعة كشفتت عنها تسجيلان حصلت الصحيفة عليهما من السلطات التركية .