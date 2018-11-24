شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات مفاجئة..الحوثيون يشعلون مدينة الحديدة والمبعوث الأممي يغادرها فوراً عبر هذه الطريق (مستجدات طارئة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اختتم الحوثيون زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث إلى مدينة وميناء الحديدة مساء اليوم بإطلاق صاروخين باليستيين من وسط المدينة.



وقال شهود عيان في المدينة في تصريح أن مليشيات الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين من على متن منصات متحركة لإطلاق الصواريخ من أحد الأححياء السكنية وسط المدينة باتجاه المديريات الجنوبية للمحافظة والتي تسيطر عليها قوات الجيش اليمني بدعم من التحالف العربي.

وأضاف الشهود ” أن الحوثيين أطلقوا الصاروخين بالتزامن مع مغادرة المبعوث الأممي للمدينة بعد ظهر اليوم والتي زارها في ساعة مبكرة وتفقد عدد من المنشأت الرئيسية التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية كما زار إدارة مينائي الصليف والبحر الأحمر.

وحسب الشهود ” فإن المليشيات الحوثية لا تتوقف حتى اللحظة من استخدام المدفعية الطويلة وقذائف الهاون من وسط المدينة باتجاه المواقع التي تسيطر عليها قوات الجيش والمقاومة جنوب وشرق المدينة.

على الصعيد ذاته أكد مصدر مقرب من جماعة الحوثي ” أن المبعوث الأممي وصل إلى مدينة الحديدة في ساعة مبكرة اليوم الجمعة عبر طريق صنعاء – الحديدة وحين وصوله إلى مدينة باجل شرق المحافظة سلك طريقا آخر تستخدمه المليشيات لإمداد مقاتليها والذي يتجه إلى الجهة الشمالية الغربية للمحافظة وصولا إلى خط الشام المدخل الشمالي للمدينة الذي وصل عبره غريفيث إلى المدينة وغادر المدينة عبر ذات الطريق.

وأعلن غريفيث الجمعة في بيان رسمي عقب زيارته للمدينة عن موافقة الحوثيين على إشراف وإدارة الأمم المتحدة لميناء الحديدة والذي يأتي بالتزامن مع جهود يقودها المبعوث الأممي لجمع الأطراف اليمنية في مشاورات جديدة بدولة السويد قبل نهاية العام الجاري.