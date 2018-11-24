شكرا لقرائتكم خبر عن ابوبكر القربي يوضح الوضع القانوني الحالي للسفير أحمد علي من حيث رئاسة حزب المؤتمر أو رئاسة اليمن.. (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشار الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية اليمنية السابق والعضو القيادي في حزب المؤتمر، أشار إلى رفع العقوبات عن السفير السابق أحمد علي، وتحدث عن الوضع القانوني للسفير أحمد علي.

شاهد فيديو القربي:



وذلك في اللقاء الذي أجري معه في برنامج حوار الخليج الذي تبثه قناة الحرة، وتحدث "القربي" في بداية المقابلة عن الميثاق الوطني لحزب المؤتمر الشعبي.

ثم تحدث "القربي" عن الوضع القانوني الحالي للسفير السابق أحمد علي وشخصنة حزب المؤتمر الشعبي في شخص السفير السابق أحمد علي،

وطالب "القربي" برفع العقوبات الدولية عن السفير أحمد علي كي يتسنى له ممارسة حقه السياسي، وبحسب وصف ابوبكر القربي من حيث وضعه القانوني الحالي لا يسمح له بممارسة الانشطة السياسية بجميع اشكالها.