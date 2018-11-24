شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستخدمون غاز الخردل لأول مرة لقصف خصومهم في جبهة الساحل الغربي ووفاة خمسة اشخاص وعشرات الدواب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي نبيل الصوفي ان الحوثيين استخدموا غازات سامة في صواريخهم لقصف خصومهم في الساحل الغربي. وقال الصوفي إن 5 مواطنين وعشرات الدواب ماتوا خنثاً في قرية المهد التابعة لمديرية بيت الفقيه. وقال إن الأهالي أكدوا رؤية صاروخ في بيت حسين صالح مغطرف، وان المستشفى قال ان الموت نتيجة غاز الخردل.

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يستخدمون غاز الخردل لأول مرة لقصف خصومهم في جبهة الساحل الغربي ووفاة خمسة اشخاص وعشرات الدواب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .