شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل اثنين من قيادات الحوثي البارزة في صعدة والحديدة (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي اثنين من قيادات جماعة الحوثي البارزة مصرعهم في جبهتي باقم والساحل الغربي بالحديدة. وقالت مصادر ميدانية إن النقيب عبدالملك محمد هادي المغازي قتل في معارك الحديدة، ويعتبر أحد قيادات الحوثي الميدانية البارزين. من جهة اخرى لقي القيادي الحوثي "ابو غلاب الوشلي" مصرعة في جبهة باقم بمحافظة صعدة. وقالت مصادر ميدانية ان القيادي البارز في صفوف جماعة الحوثي قتل مع آخرين في مواجهات مع قوات الجيش وغارات لطيران التحالف بمديرية باقم شمال محافظة صعدة.

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