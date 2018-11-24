شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. صورة للمبعوث الدولي إلى اليمن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وردود غاضبة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشعلت صورة للمبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن بعد زيارته إلى الحديدة اليوم الجمعة.

ويظهر غريفيث في الصورة وهو بهيئة كتلك التي يظهر فيها عبدالملك الحوثي على قناة المسيرة لإلقاء خطاباته المخادعة والكاذبة.



وحولها، عبر الناشطون أن الصورة واقعية وتحكي لسان حال غريفيث الذي أصبح وكأنه مشرف حوثي يعمل على تلبية رغبات سيده متجاوزا الصلاحيات الدولية التي منحت له بموجب القوانين الدولية والتي في الوقت ذاته، تدعم الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس هادي وتجرم الانقلاب الحوثي.