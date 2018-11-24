شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : هذا ما حدث في الحديدة عقب مغادرة المبعوث الأممي .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصور قناة سكاي نيوز عربية في منشور على حائطه بتويتر أن ‏المبعوث الأممي غادر الحديدة بعد انا قامت مليشات الحوثي بإطلاق صورايخ من داخل ‎#الحديدة أثناء تواجده فيها.

وقد كان وصل المبعوث الاممي الى الحديدة