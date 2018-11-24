شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون بذمار يختطفون مسافرين من عدن إلى صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختطفت نقطة تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مواطنين في محافظة ذمار كانوا على رحلة شركة راحة القادمة من عدن إلى صنعاء.

وقالت مصادر إعلامية، إن مليشيات الحوثي اختطفت حنان الحيدري، وفاتن الحيدري، ووفاء الشبيبي، ونورا الشبيبي، والطفل مدين الشرجبي، وطفلين آخرين، ورجلاً وامرأتين لم تعرف أسماؤهم، كانوا على متن باص تابع لشركة راحة في طريقهم من عدن إلى صنعاء.