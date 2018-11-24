شكرا لقرائتكم خبر عن أخر (تحديث) تغير طاريء ومفاجيء في اسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي (اسعار الصرف اليوم ) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - اسعار الصرف اليوم الدولار شراء 550 بـيع 590 السعودي شراء 142 بيع 153 *الاسعار غير ثابتة وتتغير

شكرا لقرائتكم خبر عن أخر (تحديث) تغير طاريء ومفاجيء في اسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي (اسعار الصرف اليوم ) على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .