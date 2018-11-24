شكرا لقرائتكم خبر عن إشراق المقطري: على السلطة المحلية توفير الحماية لنساء مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت الناشطة الحقوقية “إشراق المقطري” عبر تغريدة لها على تويتر، تابعها المشهد العربي، على ضرورة توفير السلطة المحلية الشرعية بمأرب الحماية للنساء ضحايا الانتهاكات، وذلك بالإضافة إلى ضرورة توفير سكن وغذاء عبر تعاون وزارة الشئون الاجتماعية.

وتابعت، ” وصول عدد من النساء ضحايا الانتهاكات الى مارب فارات من العنف يحتم على السلطة المحلية -كونها اصبحت نواة مؤسسات الدولة- توفيرالحماية لهن بايجاد سكن وغذاء عبرتعاون وزارة الشئون الاجتماعية..فهن احق بالاستقبال والاستضافة من القادرين من الرجال.