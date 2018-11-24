شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. مليشيات الحوثي تنسحب من ميناء الحديدة لهذا السبب (تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سحبت مليشيات الحوثي الإنقلابية، عشرات القطع من الأسلحة والأطقم العسكرية من ميناء الحديدة إلى داخل الأحياء السكنية التي تسيطر عليها بمدينة الحديدة، قبل ساعات قليلة من زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، للميناء.

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