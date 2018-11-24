شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تشيع عدداً من قتلاها بينهم نجل حمود عباد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شيعت مليشيا الحوثي الإرهابية، الجمعة 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2018م، عدد من قتلاها لقوا مصرعهم في جبهات القتال.



وأكدت مصادر محلية مسؤولة لوكالة خبر، أن مليشيات الحوثي شيعت علي حمود عباد نجل أمين العاصمة المعين من قبل الميليشيا، بعد سبعة أشهر وعشرة أيام من مصرعه.



وأوضحت المصادر أن التشييع جاء بعد صفقة تمت بين مليشيا الحوثي والمقاومة قضت بالإفراج عن أسرى وجثث عدد من القتلى.



ولفتت المصادر أن المليشيا قامت بدفن الصريع علي حمود عُباد، في مقبرة الحوثيين المسماة "روضة الشهداء" جوار مدرسة الكبسي بحي الجراف.



وأضافت مصادر خبر، أن المليشيات الحوثية شيعت خالد أحمد أحمد عايض الجميلي ومحمد عبدالله علي محمد الجميلي، المنتميين إلى "بني جميل" بمديرية الحدا بمحافظة ذمار. كما شيعت علي محمد حسين علي السلامي، المنتمي إلى "بني سلامه" بمديرية "المنار".



الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية تشيع بشكل يومي عدداً من قتلاها لقوا مصرعهم في جبهات القتال خاصة جبهة الساحل الغربي.



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