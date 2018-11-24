شكرا لقرائتكم خبر عن بروفيسور يمني يحصل على جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ‏ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فوزالبروفيسور اليمني هلال الأشول بجائزتها السنوية لعام 2018م ‏في ‏مجال العلوم البيولوجية مناصفة مع ‏الدكتور محمد الصائغ من لبنان .‏ و حاز الأشول على الجائزة عن أبحاثه في مجال التعرف على التشوه الھیكلي للأسس البروتینیة الذي ‏یؤدي ‏إلى ظھور الأعراض الفسیولوجیة والمرضیة للعلل ذات الصلة بالاختلال العصبي مثل مرض ‏الزھایمر وباركنسون ‏وھانتغتون‎.‎

‏ويعمل الباحث الأشول مدیرا مختبر الأحیاء الجزیئي والكیمیائي لتحلل الأعصاب في معھد ‏الدماغ ‏والعقل ‏بالمعھد السویسري الفیدرالي للتكنولوجیا في لوزان بسویسرا‎.‎



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