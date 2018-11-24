شكرا لقرائتكم خبر عن من بيروت .. شاهد كيف كانت البرعه اللبنانيه مع ملاطف حميدي اشهر مبرع يمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لملاطف الحميدي، أثناء تواجده في لبنان للمشاركة في برنامج جوت تالنت للمواهب.





شاهد فيديو البرعه اللبنانيه مع ملاطف حميدي:



ويذكر أن مواقع أخبارية يمنية تداولت خبر خروج المتسابق اليمني ملاطف حميدي الحرازي من البرانامج المسبقاتي للمواهب جوت تالنت في لبنان في موسمه الأخير,

وكان ملاطف قد سجل وتم قبولة لعرض موهبته في لبنان ولكنه لم يتمكن من اقناع اللجنة في دخوله برنامج المسابقات، بحسب ما تداولته المواقع الاخبار في اليمن.

ولم يتمكن المشاركين اليمنيين من إظهار موهبته و إقناع لجنة التحكيم قبل بدء البرنامج, وفشل المتسابقون اليمنيون من الوصول إلى البرنامج الجماهيري عرب جوت تالنت.

وكانت صفحات التواصل الاجتماعي قد نشرت قبل أيام مشاركة ملك الطاسة ملاطف الحميدي في المشاركة في البرنامج المسابقاتي عرب جوت تالنت.