شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تصعد بقوة ضد السعودية و تحتجز قارب وتعتقل طاقمه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء ميزان الإيرانية يوم الجمعة أن الحرس الثوري الإيراني احتجز قارب صيد سعوديا وألقى القبض على طاقمه.



وقال مسؤول بميناء بوشهر الإيراني للوكالة التي تغطي أنباء السلطة القضائية بالبلاد إن سبب الاحتجاز لا يزال قيد التحقيق. ولم يقدم المسؤول تفاصيل أخرى بشأن جنسية وعدد أفراد الطاقم المحتجزين.



شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تصعد بقوة ضد السعودية و تحتجز قارب وتعتقل طاقمه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .