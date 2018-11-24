شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سيارة الرئيس السابق صالح "مايباخ" الباهظة الثمن يقودها احد افراد المليشيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة فخمة باهظة الثمن ، قالوا انها كانت ملك للرئيس السابق علي عبدالله صالح، تقف بجانب مطعم الشيباني في صنعاء .

وظهرت السيارة "المايباخ " التي تعود لصالح مع احد افراد مليشيا الحوثي .

ولم يتسنى لنا التاكد من هذه المعلومة من مصدر مطلع .

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سيارة الرئيس السابق صالح "مايباخ" الباهظة الثمن يقودها احد افراد المليشيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .