شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقتحمون مطعما في صنعاء ويعتقلون عدداً من مرتاديه بذريعة الإختلاط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت مليشيا الحوثي الانقلابية، مطعماً في العاصمة صنعاء، وقامت باختطاف عدداً من مرتاديه. وذكرت مصادر محلية أن مليشيا الحوثي اقتحمت مطعم مون ابيتي، الكائن بشارع حدة، واعتقلت عدداً من زبائن ومرتادي المطعم وقاموا بالعبث بمحتوياته. وأوضح المصدر أن عناصر المليشيا بررت اقتحام المطعم واعتقال عدد من زبائنه بذريعة الاختلاط.

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