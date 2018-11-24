المليشيا تصعد عمليات تجنيد الأطفال بصنعاء ومخاوف في أوساط السكان

كثفت مليشيا الحوثي الانقلابية، عمليات تجنيد الأطفال في مناطق سيطرتها بشكل ملحوظ لتغطية صفوفها بعد تلقيها هزائم كبيرة بمختلف جبهات القتال.

وقالت مصادر محلية، أن المليشيا تأتي بأعداد كبيرة من الأطفال إلى مبنى سكنى في حي الحصبة بصنعاء، وتقوم بإخراجهم في سيارات خاصة وهم يعانون من إعياء وإنهاك كبيرين.

وأوضح المصدر أن هذا الأمر يتكرر من فترة إلى أخرى مع مجاميع كبيرة من الأطفال يختلفون عن سابقيهم، الأمر الذي أثار الشكوك والريبة لدى السكان المجاورين للمبنى.

واكن في السابق المبنى الذي تجلب مليشيا الحوثي الأطفال مدرسة خاصة، حيث قامت المليشيا بشراء المبنى وحولته إلى مقر تدريب ومخزناً لمواد لا يعرف ماهيتها مخفية في كراتين سوداء كبيرة.