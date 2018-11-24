مصرع قيادي حوثي في وزارة الداخلية بغارة جوية دقيقة شرق صعدة

أعلن الجيش الوطني عن مصرع القيادي في ميليشيات الحوثي الانقلابية "ضيف محمد يحيى شريف" بغارة جوية لطيران تحالف دعم الشرعية في وادي "آل بو جبارة" بمديرية كتاف" شرق محافظة صعدة.

وأوضح مصدر عسكري أن ضيف محمد شريف كان يشغل منصب المدير المالي للميليشيات، في وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرتها في صنعاء.

وكان الجيش الوطني حرر، مواقع جديدة في مديرية رازح شمال محافظة صعدة.

وكشف مصدر ميداني في اللواء السابع حرس حدود، لوسائل إعلام يمنية، أنه تمّ تحرير قرى "الجثامة"، و"آل سبتان"، و"القرن"، و"حوالي" وتباب "شرقي المقران"، شرقي جبل الأزهور الاستراتيجي في جبهة رازح بعد هجوم مباغت ومواجهات عنيفة استمرت أكثر من ساعتين الأربعاء، سقط فيها عدد من القتلى والجرحى.

كما دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، عربة تُقلّ مقاتلين تابعين للحوثي، في حين دكت غارات أخرى مواقع وتحصينات الميليشيات في المنطقة ذاتها.