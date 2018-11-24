الجيش يسيطر على حصن "باقم" والقرى المحيطة به في صعدة

حررت قوات الجيش الوطني تبة “رمدان” وحصن “باقم” والقرى المحيطة به بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية بمحافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصادر عسكرية أن قوات الجيش شنت هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في باقم، وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وتمكن الفريق الهندسي في محور علب من نزع أكثر من 500 لغم في مديرية باقم محافظة صعدة، وعثرت القوات على مخازن أسلحة ومتفجرات.

هذا ولا تزال مستمرة، تزامناً مع وصول تعزيزات كبيرة لقوات الجيش بهدف استكمال تحرير مركز مديرية باقم. وشنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية, استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي في ذات الجبهة.