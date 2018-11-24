كتيبة إرهابية تقتحم قاعات وحمامات طالبات جامعة صنعاء وتكبلهن بالسلاسل

ا ذكرت مصادر مطلعة قبل قليل ، أن أكاديمية حوثية بجامعة صنعاء ، كلفتها المليشيات مؤخراً، بقيادة كتيبة إرهابية للإعتداء بالضرب والإهانات على طالبات واكاديميات الجامعة ، وإقتيادهن مكبلات بالسلاسل إلى المعتقلات

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