شكرا لقرائتكم خبر عن هل هي زلة لسان؟ مسؤول دولي يكشف قبل قليل عن ‘‘المشروع الكارثة’’ في اليمن .. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت المنظمة الدولية يوم الجمعة ان الامم المتحدة مستعدة للمساعدة في الإشراف على ميناء الحديدة في اليمن وذلك لحماية شريان الحياة الحيوي من “التدمير المحتمل” وذلك في الوقت الذي التقى فيه مبعوث الأمم المتحدة مسئولين في الميناء الذي يخضع لسيطرة الحوثيين.



وصرح المتحدث باسم الامم المتحدة رييل ليبلان للصحفيين فى جنيف بأن مبعوث الامم المتحدة مارتن غريفيث كان لديه افكار محددة حول ادارة الميناء وسيقدم تصوره لطرفي الصراع.

وأضاف ليبلان: “كما قال (غريفيث) مرات عديدة ، فإن الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للعمل مع الطرفين على أساس اتفاق تفاوضي ، ومنح الأمم المتحدة دورًا إشرافيًا في إدارة الميناء ، وهو ما سيحمي الميناء نفسه من الدمار المحتمل.

وقد وصل غريفيث في وقت سابق من اليوم الى الحديدة.

وقال ليبلان إن غريفيث أراد وقف التصعيد الأخير في القتال حول الحديدة من أجل “خلق بيئة مواتية” لنجاح مشاورات السويد.

وزار غرفيث صنعاء يوم الخميس للتباحث مع قادة الحوثي حول حضورهم محادثات السويد.