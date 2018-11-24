شكرا لقرائتكم خبر عن عقب خطبة الجمعة .. الحوثيون يختطفون إمام أحد الجوامع غرب ذمار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اختطفت مليشيات الحوثي اليوم الجمعة إمام وخطيب جامع الخير بشير محمد سعد البحري عقب إتمامه لخطبة الجمعة في مركز مديرية عتمة غرب محافظة ذمار. وبحسب سكان محليين فإن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي أرادت فرض خطيب بالقوة فغادر المصلون المسجد بشكل كلي. وأضاف السكان ” بعد مغادرة المصلين اضطرت المليشيات السماح للخطيب ” بشير محمد سعد البحري ” بإلقاء خطبة الجمعة. وعقب انتهاء صلاة الجمعة اقدمت المليشيات على اعتقال الخطيب واقتادوه إلى جهة مجهولة ، ولم يعرف مصيره حتى اللحظة. وارتكبت مليشيا الحوثي جرائم جسيمة بحق أبناء عتمة توزعت ما بين قتل وخطف وتفجير منازل ومحلات تجارية.

شكرا لقرائتكم خبر عن عقب خطبة الجمعة .. الحوثيون يختطفون إمام أحد الجوامع غرب ذمار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .